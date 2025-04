Lapresse.it - Bonus nuovi nati 2025: come fare domanda all’Inps e i requisiti

Pubblicata sull’Inps la circolare relativa al. Per incentivare la natalità, la legge di bilancioha introdotto il. Ilconsiste nell’erogazione di un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio.La circolare INPS 14 aprile, n. 76 illustra la disciplina dele fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande.Ecco iper accedere allaper ilIn particolare, per accedere al, i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguentidi cittadinanza, residenza ed economici, scrive l’Inps:I beneficiari possono essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.