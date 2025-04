Spazionapoli.it - Osimhen, l’annuncio dal Galatasaray: nuovo scenario inaspettato per l’estate

Leggi su Spazionapoli.it

Il vicepresidente del, Ibrahim Hatipoglu, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS, soffermandosi sul destino di VictorIl destino di Victorcontinua a tenere banco nel mondo del calcio, con i tifosi dele non solo che pendono dalle sue labbra. In un’intervista al quotidiano spagnolo AS, il vicepresidente del club turco, Ibrahim Hatipoglu, ha fatto luce sulle recenti dichiarazioni del bomber nigeriano, lasciando intravedere spiragli per il futuro.Tra l’affetto travolgente dei supporter e le sirene del calciomercato, la storia dia Istanbul sembra un puzzle ancora tutto da comporre. E, come in una partita, ogni mossa conta.Futuro: le parole di Hatipoglu accendono i tifosiIbrahim Hatipoglu, con il tono di chi conosce bene il peso delle parole, ha commentato le ultime uscite di, cercando di spegnere le speculazioni su un addio imminente.