Arriva il primo vaccino anti pneumococcico specifico per adulti

vaccino pneumococcico coniugato 21-valente di MSD (V116) per l’immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia invasiva e della polmonite causata da Streptococcus pneumoniae in individui di età pari o superiore a 18 anni. Il vaccino è specificamente progettato per proteggere gli adulti dai sierotipi responsabili della maggior parte dei casi di malattia pneumococcica invasiva (IPD) e l’approvazione da parte della Commissione Europea si basa sui dati di sicurezza e immunogenicità del programma clinico STRIDE di Fase 3. Si tratta di “un nuovo punto di svolta nella prevenzione delle patologie da pneumococco negli adulti e negli anziani”, ha detto Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice delegata MSD Italia, nel corso dell’evento organizzato al Chiostro del Bramante a Roma. Unlimitednews.it - Arriva il primo vaccino anti-pneumococcico specifico per adulti Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha approvato ilconiugato 21-valente di MSD (V116) per l’immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia invasiva e della polmonite causata da Streptococcus pneumoniae in individui di età pari o superiore a 18 anni. Ilè specificamente progettato per proteggere glidai sierotipi responsabili della maggior parte dei casi di malattia pneumococcica invasiva (IPD) e l’approvazione da parte della Commissione Europea si basa sui dati di sicurezza e immunogenicità del programma clinico STRIDE di Fase 3. Si tratta di “un nuovo punto di svolta nella prevenzione delle patologie da pneumococco neglie negli anziani”, ha detto Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice delegata MSD Italia, nel corso dell’evento organizzato al Chiostro del Bramante a Roma.

Ne parlano su altre fonti Arriva il primo vaccino anti-pneumococcico specifico per adulti. Arriva il primo vaccino al mondo contro il cancro ai polmoni grazie agli studi sull’Rna. Arriva dagli Usa il primo vaccino anti-influenzale via spray. Bassetti: «Ecco perché sarà una rivoluzione. Malattie tropicali, l'Ue autorizza in Europa il primo vaccino anti-chikungunya. Approvato il primo vaccino anti-Chikungunya: chi può farlo. Chikungunya: arriva il primo vaccino per gli adulti.

Come scrive corrieredimaremma.it: Arriva il primo vaccino anti-pneumococcico specifico per adulti - ROMA (ITALPRESS) - La Commissione Europea ha approvato il vaccino pneumococcico coniugato 21-valente di MSD (V116) per l'immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia invasiva e della polmon ...

Secondo quotidianosanita.it: Papillomavirus. Arriva in Italia il primo vaccino anti-HPV 9-valente - Disponibile anche nel nostro Paese il primo ... Il nuovo vaccino 9-valente protegge verso il maggior numero di tipi di Papillomavirus umano rispetto a qualsiasi altro vaccino anti-HPV attualmente ...

ansa.it comunica: Pneumococco, ok Ue a primo vaccino su misura di adulti e anziani - Via libera dell'Europa a un nuovo vaccino contro lo pneumococco, causa di polmoniti e altre gravi infezioni invasive. (ANSA) ...