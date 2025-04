Urla e spintoni di fronte alla Questura lite per la viabilità finisce in rissa

Quella che sembrava una banale lite scoppiata per motivi di viabilità è finita in rissa questo pomeriggio intorno alle 15.00 a via Medina. Protagonisti un centauro e un automobilista che hanno discusso per un tamponamento. Gli animi però si sono subito surriscaldati e lo scontro è diventato.

