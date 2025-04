Il retroscena – Riunione Pd isolate le estreme Sì al dialogo con De Luca dobbiamo vincere

Tempo di lettura: 2 minutiredazione politica“La Campania si deve, basta filosofia. Avanti con pragmatismo”: così un big del Pd sintetizza ad Anteprima24.it le conclusioni delladurata tre ore che si è svolta questa mattina presso la sede del Pd regionale, alla presenza di Igor Taruffi, responsabile nazionale organizzazione Pd, Davide Baruffi, responsabile degli enti locali, dei dirigenti e dei parlamentari campani, compreso Piero De, il figlio del presidente della Regione. A quanto apprendiamo, laè servita a mettere da parte le posizioni piùsulla figura del Presidente uscente (l’eurodeputato Sandro Ruotolo per la discontinuità assoluta con l’attuale governo regionale, i deluchiani doc per la continuità totale). Il lavoro fatto in questi anni, è il succo della, va valorizzato, e con Deci voglionoe rispetto reciproco, è la posizione del Pd, che auspica che questa sia anche la linea del presidente uscente.

