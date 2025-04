Si spengono al improvviso le luci del ufficio postale il direttore chiama i carabinieri

Tentativo di furto ai dannidi Sant’Anastasia, in via Giovanni Primicerio 68. L’allarme alla Situation room di Napoli, la sala di controllo di Poste Italiane attiva 24 ore su 24, è arrivato alle 22.12, a seguito di unisolamento totalea linea dati. Gli.

Ne parlano su altre fonti

Si spengono all'improvviso le luci dell'ufficio postale, il direttore chiama i carabinieri.

Jesi tiene sotto Piombino: 83-65. Blackout al PalaTriccoli, luci spente per mezz’ora.

Si spengono le luci ma non il Livorno, Figline battuto 3 a 1.

Chi paga se cadi nelle scale condominiali al buio?.

Black out a Fuorigrotta: via Zanfagna senza energia elettrica, stanotte il guasto in piazza Italia.

Oops! Calcia il rigore quando le luci nello stadio si spengono all’improvviso.