Cruz: «Sentivamo molto di più la sfida contro la Juventus! Kane o Lautaro? Scelgo.» Le parole dell'ex attaccante dell'InterIntervenendo ai microfoni di Radio TV Serie A, Julio Cruz ha ripercorso la sua lunga carriera da attaccante, sottolineando come la rivalità tra Inter e Juventus fosse molto viva e sentita anche durante il periodo in cui vestiva la maglia nerazzurra a Milano.SUL MATCH SENTITO DI PIU'- «La partita che avvertivamo come più importante era quella contro la Juventus, non ci sono dubbi. Nonostante il derby contro il Milan, la sfida contro i bianconeri era quella più sentita nell'ambienteKane O Lautaro- «Tra Kane e Lautaro Martinez scelgo il secondo, ma voglio sottolineare anche la crescita di Thuram. Conoscevo le sue qualità, ma non pensavo potesse raggiungere questi livelli»

Secondo msn.com: Cruz all'Inter: "I risultati del Napoli danno più carica, passo importante per lo scudetto" - Inoltre ricorda: "Ma quel gol di Del Piero non va più ... sembra di sentire su Thiago le stesse cose che si dicevano su Scaloni. Per molti non era adatto e invece...". Ha concluso Cruz.