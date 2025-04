Gqitalia.it - Paul Mescal sfoggia un Cartier Tank à Guichets che nasconde un dettaglio per lui molto importante

ci ha abituato ad assistere a un fenomeno che sembra ormai una norma: qualsiasidi stile sfugge al suo controllo e diventa virale. Come l’attenzione spasmodica del pubblico per la lunghezza dei suoi pantaloncini o il fascino discreto dei cardigan minimalisti da lui indossati. Senza contare gli orologi: piccoli, raffinati, e diventati ormai parte dell'inconfondibile look dell'attore.L'altra sera, la star ventinovenne ha preso parte a una cena esclusiva al Victoria and Albert Museum per celebrare la mostra(sì, proprio così). Quando si è fermato davanti ai fotografi, gli appassionati di orologi, noi compresi, hanno immediatamente puntato l’attenzione su ciò che brillava al suo polso: un raro. Un modello che non poteva essere più perfetto, considerata la recente ondata di entusiasmo suscitata dalle nuove edizioni di questo iconico orologio