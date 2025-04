Erba piange Marcella Tili dieci anni da sindaco e una vita per la città

Erba dice addio a Marcella Tili, scomparsa nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 aprile a causa di problemi di salute contro cui combatteva da tempo. Aveva 77 anni ed era stata sindaco della città per due mandati, dal 2007 al 2017. Molto conosciuta e stimata per la sua umanità, Marcella Tili.

