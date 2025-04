Unlimitednews.it - Cnr, nuovo studio scientifico sul dolore lombare aspecifico

MILANO (ITALPRESS) – È stato recentemente pubblicato sulla rivista internazionale Healthcare unosul, una delle condizioni invalidanti più comuni a livello globale dal titolo “A Quasi-Experimental Controlled Study to Evaluate the Effects of a Kinesiologic Approach—The Canali Postural Method—To Posture Reprogramming for Non-Specific Low Back Pain”.L’obiettivo delloè stato valutare gli effetti dell’applicazione di due approcci kinesiologici (un programma di esercizi generici ed uno basato sul Canali Postural Method – CPM) sulla disabilità funzionale e sui livelli di. Loè stato condotto da ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell’Università del Salento, dell’Università di Siena e della Temple University di Filadelfia (USA) in collaborazione con uno spin-off CNR ed alcuni centri di kinesiologia.