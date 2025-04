L’ultima estate da latitante di Matteo Messina Denaro nella casa al mare dell’amante chiamata Fly

L'ultima estate da latitante Matteo Messina Denaro? Al mare, vicino casa. Più precisamente a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara. Ovvero, si trovava semplicemente nella zona balneare vicino a Castelvetrano, sua città natale. Non in capo al mondo, dunque, non in una grotta nascosta, ma nella casa al mare di una delle sue ultime amanti, Floriana Calcagno, arrestata oggi su richiesta della Procura di Palermo.Fly – La donna, chiamata "Fly", nelle annotazioni del boss di Castelvetrano, segnate sul calendario trovato nel suo covo, ma anche "handycap", così perlomeno la chiamava l'altra amante, Laura Bonafede, furente di gelosia. Fly, così come Laura, è un'insegnante, e Matteo Messina Denaro, che si era allontanato Laura perché aveva dovuto restringere le misure di sicurezza, passava, invece, a prendere Calcagno all'uscita di scuola, a Mazara del Vallo, e prenotava ristoranti dove andare a mangiare.

