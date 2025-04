Giornata nazionale del Made in Italy domani incontro presso il Liceo Statale Guacci

domani 15 aprile, con inizio alle ore 9.30, presso il Liceo Statale "G. Guacci" in via Nicola Calandra 8, l'evento "Giornata del Made in Italy – Dalla tradizione all'innovazione", organizzato dal Liceo Statale G. Guacci e Confindustria Benevento.L'evento si inserisce nell'ambito della Giornata nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell'eccellenza italiana, istituita a livello nazionale al fine di riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese.L'iniziativa titolata: "Dalla tradizione all'innovazione" punta a trasferire la conoscenza delle peculiarità produttive del territorio e a sensibilizzare i giovani rispetto alle attività di valorizzazione delle eccellenze locali.

