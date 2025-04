Concorso Dirigenti scolastici crescono i ricorsi e le polemiche Valditara Verifiche in corso non tolleriamo opacità

Concorso per Dirigenti scolastici, partendo dalla situazione emersa in Campania.L'articolo Concorso Dirigenti scolastici, crescono i ricorsi e le polemiche. Valditara: “Verifiche in corso, non tolleriamo opacità” . Leggi su Orizzontescuola.it Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato un’indagine sulle possibili irregolarità legate alper, partendo dalla situazione emersa in Campania.L'articoloe le: “in, non” .

Potrebbe interessarti anche:

Una rivoluzione culturale contro solitudine e demenza

Nuove Indicazioni Nazionali il PD va all’attacco | Uso della scuola per affermare un manifesto ideologico della destra così autonomia scolastica in discussione

Graduatoria interna di istituto | valutazione pre-ruolo anche senza 180 giorni corsi perfezionamento anno retrodatazione giuridica e novità pre-ruolo Risposte ai quesiti

Valutazione dei dirigenti scolastici | ecco obiettivi indicatori e target per il 2024 25 DECRETO e SCHEDA



Ne parlano su altre fonti Concorso Dirigenti scolastici, crescono i ricorsi e le polemiche. Valditara: "Verifiche in corso, non tolleriamo opacità". Associazione presidi: forti livelli di burnout nei dirigenti scolastici, soprattutto donne. Disabilità, la scuola impari: crescono i numeri e cresce il bisogno di sostegno in tutto il Veneto. Influenza a scuola: crescono i contagi, genitori criticati dai presidi. “Piccoli donatori crescono”. Concluso il progetto educativo dell’Avis Marsala nelle Scuole. I dirigenti scolastici del Piemonte sono i più stressati d’Italia, Anp: “Troppe responsabilità e rischi per la salute”.

Segnala ilgazzettino.it: Concorso presidi, pioggia di ricorsi: «Candidati esaminati da colleghi e partecipanti fantasma» - Il concorso per dirigenti scolastici sta facendo discutere: sono tanti i ricorsi per presunte irregolarità tra cui violazioni dell'anonimato, presunti conflitti di interesse tra ...

Segnala tecnicadellascuola.it: Concorso dirigenti scolastici, boom di ricorsi in tutta Italia: candidati assenti tra gli ammessi e varie anomalie - Caos sul concorso dirigenti scolastici, le cui prove orali si stanno svolgendo in questi giorni in tutta Italia. Oltre a quanto avvenuto in Campania, con addirittura la sospensione degli esami, in var ...

Riporta ansa.it: DirigentiScuola: 'Caos al concorso per presidi, rivedere l'accesso' - E' caos al concorso per i dirigente scolastico, con ricorsi ed esposti in tutta Italia. A darne notizia è il sindacato Dirigentiscuola il cui presidente, Attilio Fratta, commenta: "gli ultimi eventi ...