Rangers Qualiano sconfitti ai rigori contro il Pasquale Foggia ora testa alla sfida contro il Quarto

Rangers hanno subito la sconfitta contro gli avversari della Pasquale FoggiaIeri, domenica 13 aprile, i Rangers Qualiano sono scesi in campo con grinta e determinazione per affrontare uno degli avversari più temuti: la squadra Pasquale Foggia, con cui condividevano la posizione in classifica.La partita è iniziata con grande intensità da entrambe le squadre, animate dallo spirito di competizione e dalla voglia di conquistare un posto nella finale. Dopo soli 10 minuti, la Pasquale Foggia è passata in vantaggio, complice un'uscita errata su punizione del portiere dei Rangers.Nonostante lo svantaggio, i Rangers hanno continuato a lottare, costruendo diverse azioni da gol ma sprecando molte occasioni con Spilabotte, Manco, Nucci e Minopoli.

