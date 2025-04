Lanazione.it - Dà fuoco al materasso, due anziani vicini salvati dai carabinieri

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 14 aprile 2025 – Dàad unpoi aggredisce i: notte movimentata alla Chiappa con denunce e salvataggi. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia hanno denunciato per incendio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, un 40enne di origine tunisina residente alla Spezia. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol e droga, dopo aver appiccato ilad unall’interno del proprio appartamento in uno stabile che si affaccia su piazzale Boito e aver frantumato il vetro di una finestra della propria abitazione, tagliandosi peraltro le mani, attirava l’attenzione dei passanti urlando frasi senza senso sulla strada aggredendo inoltre i militari che nel frattempo erano intervenuti con il successivo ausilio di personale della Questura.