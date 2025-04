Pisatoday.it - Sanità, disagi in vista: proclamato un nuovo sciopero

Leggi su Pisatoday.it

Il sindacato USI-CIT ha indetto per giovedì 1 maggio unodi 24 ore del personale della. L'Aoup ricorda che, come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai.