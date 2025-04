Secoloditalia.it - Fondoschiena e baci, il triste show di miss “volgarità” Littizzetto : “Meloni? Da Trump senza rossetto…” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Battutacce, forse perfino peggiori di quelle contro i soldati italiani che avevano indignato chiunque abbia a cuore la dignità delle forze armate. Stavolta, alla vigilia del viaggio di Giorgianegli Stati Uniti, “” Luciana– nel solitodomenicale dal Fabio Fazio, sulla Nove – ha dedicato una letterina al “” di Donald, ironizzando sulla frase recentemente pronunciata dal presidente Usa sui paesi che corrono da lui per chiedere una tregua sui dazi. Sdraiata sulla scrivania di Fabio Fazio,ha iniziato la sua performance con una lunga serie di metafore sul sedere di, “Eminentissimo c. di, Gran Dèretan, Derriere du president, Black Hole.”, per poi andare a parare su Giorgia. . “Ah caro c. tra qualche giorno da te arriverà Giorgia, mi raccomando trattala bene perché non sta attraversando un periodo facile.