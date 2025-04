Il petrolio in rialzo a New York a 6214 dollari

petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,04% a 62,14 dollari al barile. Quotidiano.net - Il petrolio in rialzo a New York a 62,14 dollari Leggi su Quotidiano.net Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dell'1,04% a 62,14al barile.

Lo riporta quotidiano.net: Il petrolio in rialzo a New York a 62,14 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,04% a 62,14 dollari al barile.

Lo riporta ansa.it: Il petrolio chiude in forte rialzo a New York a 71,48 dollari - Il petrolio chiude in forte rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 3,06% a 71,48 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...

Scrive ansa.it: Il petrolio in rialzo a New York a 69,75 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,56% a 69,75 dollari al barile.