Kedrion Biopharma chiude 2024 con 10 e lancia nuova identità

Kedrion Biopharma, azienda biofarmaceutica che raccoglie e fraziona il plasma, presenta la sua nuova identità e i risultati finanziari del 2024.L’annuncio della nuova Kedrion sottolinea l’impegno dell’azienda nello sviluppo di terapie per patologie gravi e debilitanti nonchè malattie rare e ultra-rare.Nel 2024 Kedrion ha segnato una crescita a doppia cifra, con un fatturato che ha raggiunto 1.578 milioni di euro, un aumento del +10% rispetto al 2023. L’EBITDA reported è cresciuto del 28% a 232 milioni di euro, mentre l’EBITDA adjusted è salito del 20% a 279 milioni di euro. Il miglioramento dei margini e una gestione finanziaria rigorosa hanno generato un flusso di cassa positivo, finanziando interamente gli investimenti e rafforzando le attività. Unlimitednews.it - Kedrion Biopharma chiude 2024 con +10% e lancia nuova identità Leggi su Unlimitednews.it CASTELVECCHIO PASCOLI (LUCCA) (ITALPRESS) –, azienda biofarmaceutica che raccoglie e fraziona il plasma, presenta la suae i risultati finanziari del.L’annuncio dellasottolinea l’impegno dell’azienda nello sviluppo di terapie per patologie gravi e debilitanti nonchè malattie rare e ultra-rare.Nelha segnato una crescita a doppia cifra, con un fatturato che ha raggiunto 1.578 milioni di euro, un aumento delrispetto al 2023. L’EBITDA reported è cresciuto del 28% a 232 milioni di euro, mentre l’EBITDA adjusted è salito del 20% a 279 milioni di euro. Il miglioramento dei margini e una gestione finanziaria rigorosa hanno generato un flusso di cassa positivo, finanziando interamente gli investimenti e rafforzando le attività.

Ne parlano su altre fonti Kedrion Biopharma chiude 2024 con +10% e lancia nuova identità. A Milano sequestrati 7 kg di marijuana nascosta in un orto. Milano Cortina 2026, presentate le torce olimpiche e paralimpiche. Suzuki presenta eVitara, primo modello elettrico. Kedrion, viaggio del plasma per la cura di malattie rare che guarda al futuro, ma anche alle radici di questa realtà. Consegnati i premi di ricerca promossi dalla Fondazione Carlo Erba e Kedrion biopharma.

Scrive italpress.com: Kedrion Biopharma chiude 2024 con +10% e lancia nuova identità - CASTELVECCHIO PASCOLI (LUCCA) (ITALPRESS) - Kedrion Biopharma, azienda biofarmaceutica che raccoglie e fraziona il plasma, presenta la sua nuova identità ...

msn.com comunica: Sole 24 ore: chiude 2024 con utile netto a 9,1 mln (+17,7%) - Sole 24 ore chiude l’esercizio 2024 in utile per 9,1 milioni di euro, in crescita del 17,7%. Il consiglio di amministrazione ha approvato a maggioranza il progetto di bilancio di esercizio al 31 ...

Si apprende da quotidiano.net: Leonardo chiude il 2024 con un risultato netto di 1,159 miliardi, ordini in crescita per il 2025 - Leonardo chiude il 2024 con un risultato netto di 1,159 miliardi (+63%) nel confronto con i dati proforma 2023, includendo il contributo del gruppo Telespazio consolidato integralmente dal primo ...