Ilfoglio.it - Il Torino non sfugge dal torpore

Leggi su Ilfoglio.it

È primavera, madonne fiorentine volteggiano sopra lo stadio Franchi al cospetto del pareggio interno contro il Parma, che – per quanto meritato in campo – toglie alla Viola due lunghezze sopra le quali contava per la scalata alla zona Champions League, e che potrebbero esserle fatali. Non tutti i pareggi sono uguali, di qui alla fine: cominciano ad affiorare quelli di stagione, tra squadre già virtualmente salve, spiritualmente consensuali e di conseguenza svogliati. Non si parla qui dell’aggiornamento relativo allo scandalo delle scommesse per pagare debiti, che coinvolge dall’atleta in Nazionale alla riserva di Serie B; ma del fatto che in vetta gli scostamenti sono infinitesimali, dalla ripresa dell’Atalanta alla contestuale battuta d’arresto del Bologna, che quasi nessuno giudica più che incidentale.