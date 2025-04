Rachel Brosnahan rivela come ha scoperto che sarebbe stata Lois Lane in Superman

Rachel Brosnahan rivela come ha scoperto che sarebbe stata Lois Lane in SupermanIn una conversazione con Good Housekeeping, Rachel Brosnahan ha rivelato la situazione comica in cui ha scoperto che sarebbe stata la prossima Lois Lane: in bagno.“Ero in un bagno dell’Aritzia a SoHo. Il mio telefono ha squillato e diceva ‘James Gunn’. Non so perché ce lo avevo salvato, ma c’era. E pregavo che il water non si scaricasse alle mie spalle, ma non volevo perdere la chiamata. Da qualche parte nella mia testa sentivo che se avessi perso la chiamata non avrei ottenuto il lavoro. Così ho preso il telefono e lui mi ha semplicemente detto: ‘Ti piacerebbe essere la prossima Lois Lane?’. Ero molto emozionata e subito dopo nervosa. Avevo un compito arduo da svolgere.”In effetti Bosnahan ha preso il posto di Amy Adams, che ha interpretato Lois Lane nei film del DC Extended Universe L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League di Zack Snyder, di Erica Durance, che ha interpretato Lois in Smallville, di Margot Kidder, che ha interpretato Lois nei film originali di Superman, e di molte altre attrici che hanno interpretato il personaggio nei film d’animazione. Leggi su Cinefilos.it hacheinIn una conversazione con Good Housekeeping,hato la situazione comica in cui hachela prossima: in bagno.“Ero in un bagno dell’Aritzia a SoHo. Il mio telefono ha squillato e diceva ‘James Gunn’. Non so perché ce lo avevo salvato, ma c’era. E pregavo che il water non si scaricasse alle mie spalle, ma non volevo perdere la chiamata. Da qualche parte nella mia testa sentivo che se avessi perso la chiamata non avrei ottenuto il lavoro. Così ho preso il telefono e lui mi ha semplicemente detto: ‘Ti piacerebbe essere la prossima?’. Ero molto emozionata e subito dopo nervosa. Avevo un compito arduo da svolgere.”In effetti Bosnahan ha preso il posto di Amy Adams, che ha interpretatonei film del DC Extended Universe L’uomo d’acciaio, Batman v: Dawn of Justice e Justice League di Zack Snyder, di Erica Durance, che ha interpretatoin Smallville, di Margot Kidder, che ha interpretatonei film originali di, e di molte altre attrici che hanno interpretato il personaggio nei film d’animazione.

