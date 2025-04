Inter-news.it - L’Inter si prepara al Bayern Monaco: due regolarmente in gruppo!

si è allenata ad Appiano Gentile, in vista della partita di Champions League contro il. Due giocatori non preoccupano e hanno lavoratocon il.IN– Primo allenamento della settimana per, che tra due giorni sfiderà ilnel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra si è allenata sotto la pioggia di Appiano Gentile (tutte le foto). Domani, poi tutte le altre attività della vigilia, tra conferenza stampa di Inzaghi e giocatore (vedi orario), nonché la rifinitura nel pomeriggio. In casa Inter, si sono allenaticon il resto della squadra sia Nicola Zalewski che Davide Frattesi. Entrambi erano usciti un po’ acciaccati dall’ultima partita di campionato contro il Cagliari. Soprattutto il polacco, che poi, però, aveva rassicurato tutti tramite un post Instagram.