Gli episodi di Black Mirror 7 spiegati bene da Charlie Brooker.

-SPOILER ALERT questo articolo spiega molte cose della settima stagione di, con7, torna alle radici della sua visione distopica e riporta in primo piano quella tecnologia inquietante che ha reso la serie un cult. È un regalo per i fan di lunga data:che riprendono la cupezza spietata delle prime stagioni, affiancati da alcuni dei racconti più emozionanti mai visti nei quattordici anni della serie. Un equilibrio perfetto tra il romanticismo malinconico di San Junipero e la delicata dolcezza di Torna da me. Il risultato? Un riavvio in grande stile, forse la migliore stagione dai primi anni su Netflix.stesso riflette sul cambiamento di rotta: «Quando abbiamo lavorato a6, uscivamo dalla pandemia e la tecnologia sembrava in una fase di stallo», spiega.