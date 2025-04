Ministero Verifiche sullo stop agli orali per il concorso di preside in Campania

agliata relazione in merito alla situazione del concorso a preside in Campania dove la Direzione scolastica regionale, ha disposto la sospensione del calendario degli orali, non ancora iniziati. Il Ministero rende noto che si riserva di assumere tutti i provvedimenti necessari e le iniziative opportune presso le sedi competenti per garantire la correttezza e la trasparenza delle prove. “Se dovessero evidenziarsi illeciti di rilievo penale provvederò personalmente a segnalare alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei conti per i profili con rilievo erariale”, dice il ministro Valditara, aggiungendo che “non saranno tollerate opacità”. Anteprima24.it - Ministero: “Verifiche sullo stop agli orali per il concorso di preside in Campania” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiGià la scorsa settimana, su indicazione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stata richiesta una dettata relazione in merito alla situazione delindove la Direzione scolastica regionale, ha disposto la sospensione del calendario degli, non ancora iniziati. Ilrende noto che si riserva di assumere tutti i provvedimenti necessari e le iniziative opportune presso le sedi competenti per garantire la correttezza e la trasparenza delle prove. “Se dovessero evidenziarsi illeciti di rilievo penale provvederò personalmente a segnalare alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei conti per i profili con rilievo erariale”, dice il ministro Valditara, aggiungendo che “non saranno tollerate opacità”.

Ne parlano su altre fonti Ministero ‘verifiche su stop orali concorso preside in Campania’. Il retroscena - Riunione Pd, isolate le estreme: "Sì al dialogo con De Luca, dobbiamo vincere". "Il cellulare è un killer della concentrazione", l'Austria vieta gli smartphone a scuola. Il ministro: "Gli smartphone peggio della pandemia". Cosa accade in Italia e nel mondo. Tributo 630, il Consiglio regionale approva la sospensione: "Stop ai pagamenti fino a verifiche sul Consorzio di Bonifica". Stop al revisore Mef nelle società. Controllo agli organi interni. Newsletter del 22 ottobre 2024 - Data breach, sanziona....

Segnala msn.com: Scena muta agli esami per protesta. Nel liceo gli ispettori del ministero: "Voti bassi già decisi? Verifiche" - L’Italia contro i giovani? Non siamo solo un Paese per vecchi, ma siamo diventati un Paese contro i giovani? Sembra che l’Italia si accanisca contro i migliori dei suoi giovani, a veder le ...

Segnala informazione.it: Il ministero ci ripensa: stop al decreto salva Autovelox - Lo stop è stato deciso dal ... non avrebbe dovuto essere sottoposto a verifiche ulteriori in quanto già in linea con le norme vigenti. (Open) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ...

Riporta ansa.it: Tajani, da Cdm modifiche a ius sanguinis, stop agli abusi - Il Cdm ha adottato oggi il "pacchetto cittadinanza", insieme di misure legislative proposte dal ministero degli Esteri per riformare la disciplina in materia di cittadinanza. L'obiettivo delle ...