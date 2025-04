Bambina brasiliana di otto anni muore dopo l’inalazione del deodorante stava partecipando a una sfida su Tik tok

Bambina brasiliana di otto anni, Sarah Raissa Pereira de Castro, è morta dopo aver inalato il deodorante: la piccola stava partecipando a una sfida diffusa sul social di Tik tok. Secondo Il Messaggero, la vittima ha subito un arresto cardiorespiratorio ed è stata trasportata al pronto soccorso regionale di Ceilândia, dove i medici l’hanno rianimata per circa un’ora . Nonostante ciò, la fanciulla non ha dato segni di miglioramento a livello neurologico e in seguito i dottori ne hanno confermato la morte cerebrale.Il dottor Paulo Guimaraes, citato dal quotidiano brasiliano Metropoles, ha spiegato che ” gli spray deodoranti contengono gas come butano, propano e isobutano. Se inalati, causano ipossia, ovvero una mancanza di ossigeno nell’organismo”. Inoltre, secondo il medico ha evidenziato che la mancanza di ossigeno nel corpo può causare vertigini, convulsioni e arresto cardiaco. Secoloditalia.it - Bambina brasiliana di otto anni muore dopo l’inalazione del deodorante: stava partecipando a una sfida su Tik tok Leggi su Secoloditalia.it Unadi, Sarah Raissa Pereira de Castro, è mortaaver inalato il: la piccolaa unadiffusa sul social di Tik tok. Secondo Il Messaggero, la vittima ha subito un arresto cardiorespiratorio ed è stata trasportata al pronto soccorso regionale di Ceilândia, dove i medici l’hanno rianimata per circa un’ora . Nonostante ciò, la fanciulla non ha dato segni di miglioramento a livello neurologico e in seguito i dri ne hanno confermato la morte cerebrale.Il dr Paulo Guimaraes, citato dal quotidiano brasiliano Metropoles, ha spiegato che ” gli spray deodoranti contengono gas come butano, propano e isobutano. Se inalati, causano ipossia, ovvero una mancanza di ossigeno nell’organismo”. Inoltre, secondo il medico ha evidenziato che la mancanza di ossigeno nel corpo può causare vertigini, convulsioni e arresto cardiaco.

