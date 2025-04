Veltroni fango sulla scuola dittatoriale del governo Meloni l’incredibile comizio da Fabio Fazio video

Veltroni al governo e alla politica culturale e scolastica del ministro Valditara. Praticamente un vaneggiamento: affermare che l'esecutivo stia affossando la scuola pubblica e impedendo agli studenti un libero approccio di pensiero alla storia è veramente il contrario della verità. L'ex sindaco di Roma ha parlato nele salotto amico di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" sul Nove, invitato pern presentare il suo libro "Iris, la libertà" (Rizzoli), appena uscito in libreria. Ne ha approfittato per pronunciare un sermone fuori dalla realtà, sotto lo sguardo silente del conduttore che sul tema non si è pronunciato. Mancano 5 giorni al 25 aprile e ogni argomento è buono per cannoneggiare contro il governo sui temi fascismo-antifascismo, i cavalli di battaglia di una sinistra non altrimenti costruttiva.

