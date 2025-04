Schifosa ammazzati quanto cao sei brutta la vicesindaca di Bologna legge gli insulti ricevuti sui social

Ilfattoquotidiano.it - “Schifosa”, “ammazzati”, “quanto ca**o sei brutta”: la vicesindaca di Bologna legge gli insulti ricevuti sui social

“Pagliaccia, misogina, terrorista”. ““. “, merda”. “cazzo sei“. Sono alcuni degliche ladi, Emily Clancy, ha ricevuto di recente per aver espresso la sua opinione dopo che asono apparsi manifesti affissi dall’associazione “Genitori sottratti” sul tema dei padri separati. Manifesti che hanno fatto discutere perché, affissi con l’occasione della festa del papà, di fatto ribaltavano la campagna della regione Emilia-Romagna contro la violenza sulle donne. “Sei un fallito, se te lo dice è violenza”, oppure “ti tolgo i figli e ti rovino, se te lo dice è violenza”, il tenore dei manifesti.In Consiglio comunale parlando dell’iniziativa dei padri separati, laaveva condannato i manifesti, sottolineando che dire che “la violenza non ha genere” è “profondamente sbagliato”, ma, ha specificato in Aula lo scorso 11 aprile, tornando sulla vicenda, non li ha mai censurati o chiesto di farli togliere.