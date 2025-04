Napoli sparatoria durante la processione della Madonna del Arco due i feriti

sparatoria avvenuta a Napoli durante la processione della Madonna dell'Arco in via Tappia. Si tratta di due uomini di 23 e 31 anni. Sono stati entrambi portati in ospedale, il primo all’Ospedale del Mare mentre il secondo al Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita ma resta da chiarire la dinamica dell’accaduto. Tg24.sky.it - Napoli, sparatoria durante la processione della Madonna dell'Arco: due i feriti Leggi su Tg24.sky.it Due persone sono rimaste ferite dopo unaavvenuta alain via Tappia. Si tratta di due uomini di 23 e 31 anni. Sono stati entrambi portati in ospedale, il primo all’Ospedale del Mare mentre il secondo al Vecchio PellegriniPignasecca. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita ma resta da chiarire la dinamica’accaduto.

Ne parlano su altre fonti Napoli, sparatoria durante la processione della Madonna dell'Arco: due i feriti. Sparatoria alla processione della Madonna dell'Arco a Napoli, 23enne colpito all'occhio. Arteria lesionata a 31enne. Spari durante la processione della Madonna dell'Arco: due feriti. Napoli, sparatoria sulla processione della Madonna dell’Arco: due feriti gravi. Napoli, lite tra donne durante la processione degenera in sparatoria: feriti due uomini. Napoli, lite tra donne e spari alla processione nel rione Case Nuove: feriti due giovani.

Nota di tg24.sky.it: Napoli, sparatoria durante la processione della Madonna dell'Arco: due i feriti - Si tratta di due uomini di 23 e 31 anni. Entrambi ricoverati non risultano in pericolo di vita. Proseguono le indagini della Polizia di Stato ...

Come scrive rainews.it: Sparatoria durante la processione per la Madonna dell'Arco: feriti 2 uomini - Al culmine di una lite tra due donne un individuo è sceso da un'auto in via Tappia e ha aperto il fuoco. Le vittime non sono in pericolo di vita ...

Riporta fanpage.it: Sparatoria alla processione della Madonna dell’Arco a Napoli, due feriti in ospedale: hanno 23 e 31 anni - Sparatoria durante la processione della Madonna dell’Arco in via Tappia. Due feriti in ospedale.