Pomeriggio Cinque chi potrebbe prendere il posto di Myrta il nome caldo nelle ultime ore

Pomeriggio Cinque è sempre più al centro delle attenzioni del mondo televisivo. Che l’avventura di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque non stia navigando in acque tranquille non è un mistero. Sin dal suo debutto, la giornalista ha faticato a conquistare il pubblico del Pomeriggio di Canale 5, abituato per anni allo stile pop e diretto di Barbara d’Urso. Chi potrebbe sostituirla alla guida del talk show pomeridiano di Mediaset? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Milo Infante, la decisione ufficiale della Rai: cosa succedeLeggi anche: Valeria Marini, il messaggio per la madre dopo la lite a “Domenica In”Myrta Merlino via da Pomeriggio Cinque? Le difficoltà e il calo degli ascoltiPomeriggio Cinque è in difficoltà: i numeri non mentono. nelle ultime settimane, il programma ha raggiunto il suo minimo storico, con ascolti che hanno superato a fatica il 12% di share, e spettatori scesi sotto il milione. Tvzap.it - “Pomeriggio Cinque”, chi potrebbe prendere il posto di Myrta: il nome caldo nelle ultime ore Leggi su Tvzap.it News Tv. Il futuro diè sempre più al centro delle attenzioni del mondo televisivo. Che l’avventura diMerlino anon stia navigando in acque tranquille non è un mistero. Sin dal suo debutto, la giornalista ha faticato a conquistare il pubblico deldi Canale 5, abituato per anni allo stile pop e diretto di Barbara d’Urso. Chisostituirla alla guida del talk show pomeridiano di Mediaset? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Milo Infante, la decisione ufficiale della Rai: cosa succedeLeggi anche: Valeria Marini, il messaggio per la madre dopo la lite a “Domenica In”Merlino via da? Le difficoltà e il calo degli ascoltiè in difficoltà: i numeri non mentono.settimane, il programma ha raggiunto il suo minimo storico, con ascolti che hanno superato a fatica il 12% di share, e spettatori scesi sotto il milione.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello Ilaria Galassi pubblica una foto contro gli altri gieffini e contro Alfonso Signorini poi cancella tutto

È sempre Cartabianca Marina La Rosa choc su Meloni | Va da Trump a… VIDEO

Quando iniziò il viaggio del Titanic Prima la festa poi la tragedia

Lite per eredità botte tra parenti in un condominio due finiscono in ospedale



Ne parlano su altre fonti Il futuro di Pomeriggio Cinque: "Myrta Merlino lascia il programma in anticipo", chi prenderà il suo posto. Pomeriggio 5, via Myrta Merlino: chi potrebbe prendere il suo posto. Myrta Merlino lascia in anticipo Pomeriggio 5: i sostituti. Crollano gli ascolti di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, mentre Alberto Matano vola con La Vita in Diretta: scopri con chi potrebbe essere sostituita la conduttrice. Myrta Merlino rischia il posto a Pomeriggio 5 dopo i bassi ascolti: Piersilvio Berlusconi punta Serena Bortone. Simona Branchetti verso l'addio a Mediaset dopo lo 'smacco' a Pomeriggio 5: l’indizio che la porta in Rai.

msn.com riferisce: Pomeriggio Cinque: nuova conduttrice in lizza al posto di Myrta Merlino - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Segnala ecodelcinema.com: Greta Mauro potrebbe sostituire Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 - Il futuro di Pomeriggio 5 è incerto: Myrta Merlino potrebbe essere sostituita da Greta Mauro, mentre gli ascolti crollano sotto il milione di spettatori, spingendo Mediaset a valutare cambiamenti.

Lo riporta msn.com: Myrta Merlino potrebbe lasciare Pomeriggio Cinque. Al suo posto Simona Branchetti - La conduttrice di Pomeriggio Cinque, scelta nello scorso autunno da Pier Silvio Berlusconi per sostituire Barbara D’Urso, per la prossima stagione potrebbe ... in pole per prendere il posto ...