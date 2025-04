Mamma devo dirtelo Valeria Marini rompe il silenzio dopo la lite a Domenica In

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù è esploso in diretta televisiva, proprio nel salotto di Domenica In, sotto gli occhi attenti di milioni di spettatori. Un momento carico di tensione, diventato virale sul web nel giro di poche ore, ha segnato una delle pagine più dolorose della vita pubblica della showgirl. Da mesi, infatti, le due donne non si parlavano, e l’inaspettato tentativo di Mara Venier di ricucire in tv un rapporto spezzato ha finito per evidenziare la profondità della frattura.L’invito di Mara Venier a Gianna Orrù era nato con l’intento di far luce sulla vicenda della truffa che ha colpito duramente la madre della Marini, provocandole una perdita economica di 300mila euro. Durante l’intervista, Gianna ha raccontato non solo della truffa subita, ma anche dei sacrifici fatti per seguire la figlia a Roma nel momento di massimo splendore della sua carriera. Leggi su Caffeinamagazine.it Il gelo trae sua madre Gianna Orrù è esploso in diretta televisiva, proprio nel salotto diIn, sotto gli occhi attenti di milioni di spettatori. Un momento carico di tensione, diventato virale sul web nel giro di poche ore, ha segnato una delle pagine più dolorose della vita pubblica della showgirl. Da mesi, infatti, le due donne non si parlavano, e l’inaspettato tentativo di Mara Venier di ricucire in tv un rapporto spezzato ha finito per evidenziare la profondità della frattura.L’invito di Mara Venier a Gianna Orrù era nato con l’intento di far luce sulla vicenda della truffa che ha colpito duramente la madre della, provocandole una perdita economica di 300mila euro. Durante l’intervista, Gianna ha raccontato non solo della truffa subita, ma anche dei sacrifici fatti per seguire la figlia a Roma nel momento di massimo splendore della sua carriera.

Ne parlano su altre fonti Valeria Marini: "Non ho abbandonato il sogno di diventare mamma, ho pensato come farlo". "Mamma, ora parlo io". La lite choc in diretta a Domenica In e ora Valeria Marini rompe il silenzio (VIDEO).

Nota di msn.com: Valeria Marini, la lite con la madre Gianna Orrù e il messaggio della showgirl dopo il gelo a Domenica In: «Tu sei la mia cura» - Le immagini del gelido distacco tra Valeria Marini e sua madre a Domenica In hanno fatto il giro del web. Le due donne, che per anni sono state molto legate, stanno vivendo un periodo difficile ...

Si apprende da today.it: La mamma di Valeria Marini distrugge la figlia: "Non parliamo da mesi, ha venduto i fatti miei ai giornali". Lei entra in studio, scoppia la lite - Ospite di Domenica In, la donna, 87 anni, ha spiegato che i rapporti con la figlia si sono incrinati dopo la truffa di cui è stata vittima. Ma Mara Venier le organizza una "brutta sorpresa" ...

Segnala msn.com: La missione impossibile di Mara Venier: tenta di far riappacificare Valeria Marini e sua mamma - Lo showgirl non parla con sua madre, Gianna Orrù da settembre. Il tentativo di riappacificazione a “Domenica in” ...