Lega Romeo Vannacci prendendo tessera condivide federalismo e autonomia

Vannacci vicesegretario della Lega? Sono scelte del segretario e del consiglio Federale, il fatto che abbia fatto la tessera significa che condivide gli obbiettivi del nostro movimento, federalismo e autonomia”. Così il segretario regionale della Lombardia della Lega Massimiliano Romeo, a margine di un appuntamento sul nucleare a Palazzo Pirelli a Milano a chi gli chiedeva un commento sulla possibilità che l’eurodeputato Roberto Vannacci potesse diventare vicesegretario della Lega dopo il suo tesseramento al congresso del Carrocio a Firenze. Lapresse.it - Lega, Romeo: “Vannacci prendendo tessera condivide federalismo e autonomia” Leggi su Lapresse.it vicesegretario della? Sono scelte del segretario e del consiglio Federale, il fatto che abbia fatto lasignifica chegli obbiettivi del nostro movimento,”. Così il segretario regionale della Lombardia dellaMassimiliano, a margine di un appuntamento sul nucleare a Palazzo Pirelli a Milano a chi gli chiedeva un commento sulla possibilità che l’eurodeputato Robertopotesse diventare vicesegretario delladopo il suomento al congresso del Carrocio a Firenze.

