Rovesci e possibili mareggiate in arrivo allerta meteo

Rovesci, vento forte e possibili mareggiate previste per domani, martedì 15 aprile. Lo annuncia l'allerta meteo gialla diramata oggi dalla protezione civile, valida dalla mezzanotte di domani, fino alle 24.Situazione attualeUna depressione sita nel Nord Atlantico è in. Triesteprima.it - Rovesci e possibili mareggiate, in arrivo l'allerta meteo Leggi su Triesteprima.it TRIESTE - Piogge,, vento forte epreviste per domani, martedì 15 aprile. Lo annuncia l'gialla diramata oggi dalla protezione civile, valida dalla mezzanotte di domani, fino alle 24.Situazione attualeUna depressione sita nel Nord Atlantico è in.

quotidianodiragusa.it comunica: Maltempo in Sicilia, in arrivo raffiche di burrasca e possibili mareggiate - Maltempo in Sicilia con calo delle temperature, venti di burrasca e possibili mareggiate. Lo ha annunciato ieri la Protezione Civile ...

Nota di udinetoday.it: Maltempo in arrivo: allerta per piogge intense e mareggiate - Una depressione atlantica porterà piogge diffuse e abbondanti, con picchi sulla fascia prealpina. Atteso forte Scirocco con possibili criticità idrauliche e sulla viabilità ...

dire.it riferisce: Maltempo, in arrivo venti forti e temporali al centro-sud Italia: allerta gialla in 4 regioni - Perturbazione atlantica verso il Mediterraneo con raffiche di burrasca sulla Sicilia e possibili mareggiate lungo le coste esposte ...