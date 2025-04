Uccide il padre per difendere la madre l8217avvocata del 19enne Bojan Panic 8220È ancora sotto shock8221

ancora in fase di shock, quindi saranno fondamentali il supporto psicologico e la tutela per consentirgli di riprendere una quotidianità". Lo ha detto Veronica Manca, avvocata di Bojan Panic, il 19enne che il 4 aprile a Mezzolombardo, in Trentino, ha ucciso a coltellate il padre per difendere la madre. "Uno degli obiettivi è farlo tornare a studiare", ha aggiunto. Leggi su Fanpage.it "Èin fase di shock, quindi saranno fondamentali il supporto psicologico e la tutela per consentirgli di riprendere una quotidianità". Lo ha detto Veronica Manca, avvocata di, ilche il 4 aprile a Mezzolombardo, in Trentino, ha ucciso a coltellate ilperla. "Uno degli obiettivi è farlo tornare a studiare", ha aggiunto.

