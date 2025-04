Accordo tra Eni e l’argentina Ypf per lo sfruttamento del Gnl del giacimento Vaca Muerta in Patagonia

Il gruppo italiano Eni e la compagnia petrolifera argentina Ypf hanno siglato un memorandum d'intesa per la cooperazione sullo sviluppo del progetto "Argentina LNG", finalizzato al trasporto, liquefazione e successiva esportazione del gas prodotto dal giacimento di Vaca Muerta, in Patagonia, seconda riserva non convenzionale al mondo. Lo riferisce una nota ufficiale al termine della riunione tenutasi a Milano tra l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente e ceo della compagnia partecipata argentina, Horacio Marín. L'intesa, si legge nel documento, sancisce l'interesse di Eni non solo nell'acquisto del gas prodotto da Ypf, principale operatore del giacimento, ma anche nello sviluppo degli impianti upstream, il trasporto e la liquefazione mediante due unità Gnl galleggianti da 6 MTPA (milioni di tonnellate l'anno, ndr) ciascuna, per un totale di 12 MTPA.

