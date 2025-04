Sumy la versione russa Era una riunione del gruppo Seversk Cosa non torna

versione dei fatti relativi alla strage della Domenica delle Palme a Sumy che ha suscitato orrore e sgomento a livello globale e che segna un bilancio di 34 morti e 117 feriti. Lo ha fatto sostenendo di aver messo in atto un attacco contro un obiettivo militare "sul luogo di una riunione dello stato maggiore del gruppo operativo-tattico ucraino 'Seversk'" in seguito al quale - a detta del Cremlino - sarebbero stati uccisi una sessantina di militari nemici. "Ieri, nella città di Sumy - si legge in una nota diffusa dal ministero della Difesa russo - le Forze armate della Federazione russa, in condizioni di contrasto attivo da parte delle Forze armate ucraine con guerra elettronica e sistemi di difesa aerea di fabbricazione straniera, hanno lanciato un attacco con due missili tattici operativi Iskander-M nel luogo in cui si stava tenendo una riunione dello stato maggiore di comando del gruppo tattico operativo Seversk". Iltempo.it - Sumy, la versione russa: "Era una riunione del gruppo Seversk". Cosa non torna Leggi su Iltempo.it Mosca ha fornito la propriadei fatti relativi alla strage della Domenica delle Palme ache ha suscitato orrore e sgomento a livello globale e che segna un bilancio di 34 morti e 117 feriti. Lo ha fatto sostenendo di aver messo in atto un attacco contro un obiettivo militare "sul luogo di unadello stato maggiore deloperativo-tattico ucraino ''" in seguito al quale - a detta del Cremlino - sarebbero stati uccisi una sessantina di militari nemici. "Ieri, nella città di- si legge in una nota diffusa dal ministero della Difesa russo - le Forze armate della Federazione, in condizioni di contrasto attivo da parte delle Forze armate ucraine con guerra elettronica e sistemi di difesa aerea di fabbricazione straniera, hanno lanciato un attacco con due missili tattici operativi Iskander-M nel luogo in cui si stava tenendo unadello stato maggiore di comando deltattico operativo".

