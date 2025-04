Turetta e il figlio di La Russa assurdo paragone imbarazza le donne Pd

Liberoquotidiano.it - Turetta e il figlio di La Russa, l'assurdo paragone imbarazza le donne Pd

Leggi su Liberoquotidiano.it

Le signore del Pd di Bologna annunciano che stanno preparando iniziative contro la violenza sulle. Assolutamente meritorio. L'Italia è tra le nazioni dove si commettono meno femminicidi (0.32 ogni centomila) in Europa, che è a sua volta il continente dove gli uomini uccidono di meno le compagne. Ma “non una di meno” non è solo uno slogan, è un proposito sacrosanto e, siccome la violenza di genere è questione socio-culturale, è giusto insistere, promuovere riflessioni e appuntamenti, fosse anche per salvare una sola vita in più. E va benissimo che lo facciano ancheschierate politicamente. Attenzione però a farsi prendere troppo la mano dalla passione partitica, che nobilita la persona ma, se entra in gioco a sproposito, svilisce la battaglia e allontana l'obiettivo. La violenza di genere è tema sociale troppo importante per contaminarlo con la bassa politica dell'io sono meglio dite.