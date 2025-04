Sociale borsa lavoro da 6mila euro destinata a chi sta scontando una pena

borsa lavoro da 6mila euro destinata a chi sta scontando una pena giudiziaria. Lo ha annunciato l’assessore alle pari opportunità, Gabriella Porcaro. L’iniziativa, che sarà definita in collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione penale Esterna (UEPE) e. Pisatoday.it - Sociale: borsa lavoro da 6mila euro destinata a chi sta scontando una pena Leggi su Pisatoday.it Il Comune di Pisa ha deciso di finanziare unadaa chi staunagiudiziaria. Lo ha annunciato l’assessore alle pari opportunità, Gabriella Porcaro. L’iniziativa, che sarà definita in collaborazione con l’Ufficio di Esecuzionele Esterna (UEPE) e.

