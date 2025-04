Bangladesh i festeggiamenti del capodanno a Dacca

Bangladesh migliaia di persone hanno festeggiato il capodanno con colorate processioni e festeggiamenti. Nella capitale Dacca persone vestite con l'abito rosso tradizionale hanno dato il benvenuto al nuovo anno unendosi a un corteo organizzato da un istituto d'arte nel campus dell'Università. Eventi sono stati organizzati in tutto il Paese.

