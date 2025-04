Novaratoday.it - Forza la porta di una scuola e ruba le monete nei distributori automatici

Per tre volte è entrato nelladi notte,ndo una, e per tre volte ha scassinato idi snack perre le monetine all'interno.É finito in manette, con l'accusa di furto aggravato, un 27enne di Verbania che è stato arrestato il flagranza dai carabinieri.