Playstation 5 quanto costa da oggi prezzi alle stelle Ecco perché

Playstation 5 (PS5) da oggi aumenta in Europa, nel Regno Unito e in Nuova Zelanda. Il motivo? La causa ufficiale è un "Ambiente economico difficile". Che, tradotto, significa: colpa dei dazi. Ma di quanto lievita il costo al pubblico di una delle console più amate? Scopriamolo subito. Playstation 5: Ecco quanto costa comprarla adesso In Europa, il prezzo della PS5 Digital Edition (la versione priva di lettore di dischi, per intenderci) passa da 449 euro a 499 euro, con un aumento di 50 euro. Un incremento simile anche nel Regno Unito dove la stessa versione della piattaforma vola a quota 430 sterline contro le 390 a cui era venduta fino a poche ore fa. Sorprende il fatto che, nonostante l’aumento della versione digitale, Sony abbia deciso di mantenere invariati i prezzi della PS5 standard in Europa e Regno Unito. Quotidiano.net - Playstation 5, quanto costa: da oggi prezzi alle stelle. Ecco perché Leggi su Quotidiano.net Tempi duri per i gamers di mezzo mondo. Sony ha comunicato che il prezzo delle console5 (PS5) daaumenta in Europa, nel Regno Unito e in Nuova Zelanda. Il motivo? La causa ufficiale è un "Ambiente economico difficile". Che, tradotto, significa: colpa dei dazi. Ma dilievita il costo al pubblico di una delle console più amate? Scopriamolo subito.5:comprarla adesso In Europa, il prezzo della PS5 Digital Edition (la versione priva di lettore di dischi, per intenderci) passa da 449 euro a 499 euro, con un aumento di 50 euro. Un incremento simile anche nel Regno Unito dove la stessa versione della piattaforma vola a quota 430 sterline contro le 390 a cui era venduta fino a poche ore fa. Sorprende il fatto che, nonostante l’aumento della versione digitale, Sony abbia deciso di mantenere invariati idella PS5 standard in Europa e Regno Unito.

Ne parlano su altre fonti Playstation 5, quanto costa: da oggi prezzi alle stelle. Ecco perché. PS5 aumenta ancora di prezzo in Europa, da oggi la console Sony costa di più. PlayStation 5 aumenta ancora di prezzo, da oggi costa di più in Europa. Sony aumenta il prezzo della PS5 Digital: ora costa 50 euro in più. PS5 Digital aumenta di prezzo in Europa: da oggi la console costa 499,99 euro. PlayStation: Sony ritocca il prezzo del lettore Blu-Ray esterno per PS5 Slim e PS5 PRO.

Segnala quotidiano.net: Playstation 5, quanto costa: da oggi prezzi alle stelle. Ecco perché - Sony ha ufficializzato un incremento del costo finale della console in Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda ...

Come scrive ilmattino.it: PlayStation 5 e dazi, aumenta il prezzo in Europa: ecco di quanto e per quali modelli. Sony: «Contesto economico difficile» - Dazi, inflazione e caos sulle Borse colpiscono anche i gamer. Sony, infatti, a causa di un «contesto economico difficile», ha deciso di alzare il prezzo di PlayStation 5 in Europa ...

Secondo everyeye.it: Qual è la PlayStation 5 più economica dopo gli aumenti di prezzo di aprile? - Quale modello di PlayStation 5 conviene comprare dopo gli aumenti del prezzo di listino? Ecco la PS5 più economica.