Lettera43.it - Concerto primo maggio 2025, contest per artisti emergenti: i 12 finalisti e quando si sapranno i vincitori

All’attesa deldela Roma, un appuntamento fisso per migliaia di appassionati di musica di tutta Italia, si è unita negli ultimi anni quella per la finale di un. Si tratta di 1MNEXT, organizzato per premiare tree che ha visto anche quest’anno sfidarsi oltre 150 giovani da ogni Regione d’Italia. A poche settimane dall’esibizione in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, 1MNEXT sta per vivere la finale. Sono 12 glirimasti in gara e tra loro la spunteranno in tre, che si esibiranno sul palco dell’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil. A organizzare ilè stato iCompany.Chi sono i 12di 1MNEXTIl palco deldel2024 (Getty Images).Ad aver conquistato l’accesso alla finale sono, quindi, 12da ogni parte d’Italia.