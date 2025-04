Tpi.it - Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, amore al capolinea? L’indiscrezione: “La famiglia di lui è felice”

Sarebbe giunta al termine la relazione trae Giovanni: è quanto sostiene il direttore di Novella 2000, Roberto Alessia, che scrive: “A Milano gira sui cellulari un sintetico messaggio mandato da amiche esultanti di Giovanniche non amano”. Indiscrezione confermata anche da Grazia Sambruna che su MowMag scrive: “I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero. Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla”. E ancora: “Mi scrivono non senza beffarda ironia, che Cecilia Pirelli, madre del rampollo, sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una luculliana festa per la fine di questa di relazione, da lei vista sin dall’inizio come una sorta di piaga d’Egitto”.