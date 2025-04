Harry Potter la serie HBO conferma i primi nomi ufficiali Ecco anche il professor Raptor e Gazza

Leggi su Cinefilos.it

, la: HBOilHBO ha ufficialmenteto imembri del cast dellaTV ““. Si era già parlato di alcunicoinvolti nel progetto, ma adesso arriva laufficiale da parte di HBO (grazie a Variety). Il cast ora include i seguenti attori fissi: John Lithgow (“Conclave”, “The Crown”) nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer (“Tumbleweeds”, “La Regina Bianca”) nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu (“I May Destroy You”, “Gangs of London”) nel ruolo di Severus Piton e Nick Frost (“L’alba dei morti dementi”, “Hot Fuzz”) nel ruolo di Rubeus Hagrid. Era già stato riferito che tutti e quattro gli attori erano in trattativa per la. Inoltre, Luke Thallon (“Leopoldstadt” di Tom Stoppard, “Patriots” di Rupert Goold) si è unito al cast nel ruolo ricorrente di Quirinus