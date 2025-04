Adani ridimensiona Tudor Mi piace sta facendo un bel lavoro alla Juve Ma ci andrei piano per rispetto al calcio vi spiego perché

A La Domenica Sportiva, Daniele Adani ha parlato delle prime settimane di Tudor alla Juventus. Il suo commento sul tecnico dei bianconeri dopo la vittoria sul Lecce.

Adani – «Credo che Tudor stia facendo un bel lavoro, andrei piano per rispetto al calcio, al lavoro e agli avversari perché Genoa di misura, Lecce di misura e un ottimo primo tempo a Roma è un po' poco ma per me Tudor è un allenatore completo, molto aperto e mi piace».

