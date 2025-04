Ne parlano su altre fonti

Passeggiata a Valdobbiadene tra storia e natura.

La passeggiata col sindaco: i cittadini li riceve camminando. “Così mi stanno aiutando a dimagrire”.

Le passeggiate del sindaco per perdere peso diventano virali e arrivano sul New York Times, The Guardian e Der Spiegel: "E' iniziato per scherzo, ora è una festa di paese".

Foliage in Veneto: i posti più belli da ammirare in Autunno.

Nova Eroica del Prosecco, al via domenica 28 aprile la pedalata sulle colline venete.

Primavera del Prosecco Superiore: una stagione in cammino fra i sapori.