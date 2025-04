Selvaggia Lucarelli assolta per diffamazione Fedez le motivazioni Espressione non offensiva

Selvaggia Lucarelli non ha diffamato Fedez nel definirlo un “Bimbominkia” perché “nell’associazione specifica” al rapper “il termine è privo di qualsiasi equivalente adeguato” in quanto è “l’unico in grado di esprimere sinteticamente il ritenuto infantilismo manifestato” nei “comportamenti assunti nel web”. Così il giudice del Tribunale di Milano, Giuseppe Cernuto, motiva la sentenza di proscioglimento nei confronti della giornalista, scrittrice e blogger dall’accusa di diffamazione aggravata per aver definito tre volte “Bimbominkia” Federico Leonardo Lucia in un post sui social del giugno 2023 a commento del contenzioso legale tra Fedez e Luis Sal relativo al podcast ‘Muschio Selvaggio’. Le motivazioni dell’assoluzione di Selvaggia LucarelliI legali di Fedez avevano querelato Lucarelli sostenendo che avesse attribuito al cantante il carattere di “persona mentalmente ipodotata“, citando un precedente della Corte di Cassazione che il tribunale ha ritenuto tuttavia essere avvenuto in un “contesto completamente diverso” e nei confronti di un perfetto sconosciuto. Lapresse.it - Selvaggia Lucarelli assolta per diffamazione Fedez, le motivazioni: “Espressione non offensiva” Leggi su Lapresse.it non ha diffamatonel definirlo un “Bimbominkia” perché “nell’associazione specifica” al rapper “il termine è privo di qualsiasi equivalente adeguato” in quanto è “l’unico in grado di esprimere sinteticamente il ritenuto infantilismo manifestato” nei “comportamenti assunti nel web”. Così il giudice del Tribunale di Milano, Giuseppe Cernuto, motiva la sentenza di proscioglimento nei confronti della giornalista, scrittrice e blogger dall’accusa diaggravata per aver definito tre volte “Bimbominkia” Federico Leonardo Lucia in un post sui social del giugno 2023 a commento del contenzioso legale trae Luis Sal relativo al podcast ‘Muschio Selvaggio’. Ledell’assoluzione diI legali diavevano querelatosostenendo che avesse attribuito al cantante il carattere di “persona mentalmente ipodotata“, citando un precedente della Corte di Cassazione che il tribunale ha ritenuto tuttavia essere avvenuto in un “contesto completamente diverso” e nei confronti di un perfetto sconosciuto.

