Vittorie che non fanno primavera

Ilfoglio.it - Vittorie che non fanno primavera Leggi su Ilfoglio.it Se la Serie A ha qualcosa da insegnare a tutti noi è che cambiare giudizio è qualcosa di facile, se non necessario. Quanto sta accadendo a Torino, nella Torino bianconera, ne è un ottimo esempio. La Juventus sembrava vivere una stagione tremenda, al limite della tragedia, nemmeno fosse lì lì per retrocedere. La dirigenza si è sbarazzata di Thiago Motta, il male assoluto, il presunto vate che doveva riportare lo scudetto – sebbene nessuno glielo avesse chiesto ufficialmente – e ha messo in panchina Igor Tudor, uno che trasuda bianconero a ogni urlo e a ogni fare minaccioso in panchina. La Juventus era in quel momento quinta in campionato. Ora è quarta dopo aver giocato contro Genoa, Roma e Lecce. E Torino è pronta alla beatificazione di Igor Tudor, capace di ridare alla Juventus la grandezza che merita per storia e talento in campo.

