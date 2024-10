La lite con il padre, la fuga e il suicidio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il suicidio del ragazzino di 15 anni di Senigallia racconta un tema d'attualità: l'incapacità di gestire l'impulsività. Intervista a Giancarlo Cerveri, psichiatra della fondazione Onda, consigliere della Società italiana di psichiatria Ilgiornale.it - La lite con il padre, la fuga e il suicidio Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il suicidio del ragazzino di 15 anni di Senigallia racconta un tema d'attualità: l'incapacità di gestire l'impulsività. Intervista a Giancarlo Cerveri, psichiatra della fondazione Onda, consigliere della Società italiana di psichiatria

