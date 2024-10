Formiche.net - La carne vegetale è un’alternativa completa alla carne animale? Risponde la prof. Bernardi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È della scorsa settimana la sentenza della Corte di Giustizia Ue sul fatto che uno Stato membro non possa vietare l’uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti di origineper designare un prodotto contenente proteine vegetali. L’Europa dà quindi il suo placet perché i veggy burger continuino a chiamarsi così, con il rischio di confondere il consumatore e di dopare il mercato con prodotti che possono essere fraintesi fra loro, c’è da fare un discorso di alimentazione. Qual è il contributo nutrizionale dei plant food, infatti? Nell’immaginario collettivo questi prodotti stanno mangiando quote di mercato delle filiere tradizionali delle carni, come se la sostituzione fosse a media zero.