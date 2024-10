John Travolta, la figlia Ella Bleu ricorda la madre Kelly Preston con un toccante post (Di lunedì 14 ottobre 2024) La secondogenita dElla coppia ha pubblicato una foto per ricordare la compianta attrice scomparsa nel 2020. Ella Bleu Travolta ha ricordato la madre Kelly Preston nel giorno in cui avrebbe compiuto 62 anni. La cantautrice, oggi ventiquattrenne, ha deciso di celebrare pubblicamente il compleanno di Preston condividendo una foto di qualche anno fa. Accanto alla foto sorridente di Kelly Preston, Ella Bleu Travolta ha deciso di dedicare alcune parole alla madre, scomparsa prematuramente nel 2020 a causa di un cancro al seno. Un breve messaggio, che ha commosso i fan. post per il compleanno "Buon compleanno, mamma. Ti amo" ha scritto Ella Bleu come didascalia dell'immagine. Anche il padre John Travolta ha condiviso un messaggio in Movieplayer.it - John Travolta, la figlia Ella Bleu ricorda la madre Kelly Preston con un toccante post Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La secondogenita dcoppia ha pubblicato una foto perre la compianta attrice scomparsa nel 2020.hato lanel giorno in cui avrebbe compiuto 62 anni. La cantautrice, oggi ventiquattrenne, ha deciso di celebrare pubblicamente il compleanno dicondividendo una foto di qualche anno fa. Accanto alla foto sorridente diha deciso di dedicare alcune parole alla, scomparsa prematuramente nel 2020 a causa di un cancro al seno. Un breve messaggio, che ha commosso i fan.per il compleanno "Buon compleanno, mamma. Ti amo" ha scrittocome didascalia dell'immagine. Anche il padreha condiviso un messaggio in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anche sul fiume Mella la furia dell'acqua fa paura : ciclabile travolta - Non solo i fiumi Oglio e Chiese. A causa della forte ondata di maltempo che ha investito la nostra provincia nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre, criticità si registrano anche lungo il corso del Mella. A Ponte Zanano, frazione di Sarezzo, l'acqua ha totalmente coperto la pista ciclabile... (Bresciatoday.it)

È della nonna travolta dal torrente in piena il corpo ritrovato lungo lo Sterza - I vigili del Fuoco sono presenti sulle aree interessate dall’evento alluvionale con due squadre di terra, conduttori di droni, di quad e di mezzi movimento terra. Nonostante la presenza un’allerta meteo gialla per rischio dissesto idrogeologico e vento in  proseguono, infatti, le ricerche nelle zone colpite dall’esondazione del torrente Sterza. (Corrieretoscano.it)

Venezia - turista cade nella laguna e viene travolta dalle acque - ma il titolare di una pizzeria si tuffa e la salva - Leggi anche: Venezia, turista insegue borseggiatore in Piazza San Marco e lo mette ko: setto nasale fratturato Venezia, il bagnino multato di 1. Il gesto di Bognolo ricorda tra l’altro quello di sua moglie, Valentina Comin, che a febbraio aveva salvato un cane caduto nella laguna. . Una giovane madre francese è stata salvata per un pelo a Venezia lo scorso giovedì 26 settembre ... (Open.online)